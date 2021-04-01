В Мордовии прошла профилактическая акция «Не дай себя обмануть»

Сотрудники пункта полиции № 7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД России «Ичалковский» совместно с представителем общественности Валентином Кузнецовым провели акцию, направленную на профилактику мошенничества и сбыта поддельных денежных купюр.

Участники мероприятия получили красочные памятки с правилами, соблюдение которых поможет избежать мошеннических уловок.

Полицейские и общественник объяснили продавцам торговых точек, как важно для установления личности злоумышленников, осуществляющих сбыт фальшивых банкнот, проверять купюры на подлинность и вести тетрадь учета банкнот.

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Источник: 13.мвд.рф