Жительница Саранска стала жертвой неизвестного мошенника

В Саранске местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 42-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что была зафиксирована подозрительная активность, связанная с её счетом. Затем незнакомец попросил горожанку продиктовать ему учетные данные, реквизиты банковской карты и другую персональную информацию под предлогом проведения операции по предотвращению преступного вмешательства. Женщина сообщила якобы работнику банка необходимые ему сведения.

Мошенник, получив доступ к личному кабинету пострадавшей благодаря указанной информации, оформил на имя горожанки кредит в размере 955 тыс. рублей. Полученные деньги преступник перечислил на свой счет. После этого незнакомец, сославшись на проверку данных, прекратил разговор с жительницей Саранска.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

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Источник: 13.мвд.рф