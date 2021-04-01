В прокуратуру Мордовии в 2020 году поступило 14718 обращений

В прокуратуре Мордовии под председательством прокурора республики Василия Щербакова состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры, на котором была обсуждена практика рассмотрения и разрешения обращений граждан.

В прошлом году в прокуратуру республики поступило 14718 обращений, из них рассмотрено 11524, в том числе разрешено по существу 5250.

Практически половина всех разрешенных обращений касалась вопросов надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Наиболее распространенными оставались жалобы на нарушения трудового, жилищного и пенсионного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об административных правонарушениях, а также на бездействие судебных приставов-исполнителей.

Каждая пятая жалоба была признана обоснованной.

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Источник: epp.genproc.gov.ru