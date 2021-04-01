В Мордовии общественник проверил работу ГИБДД

Член Общественного совета при МВД по Мордовии Александр Аносов осуществил проверку регионального УГИБДД.

Общественник обратил внимание на наличие информационных стендов, содержащих сведения о порядке предоставления государственных услуг, проверил актуальность образцов необходимых документов.

Особый акцент Александр Аносов сделал на степени соблюдения в подразделении санитарно-эпидемиологического режима.

Общественник дал положительную оценку организации работы УГИБДД и выступил с инициативой проведения ряда профилактических мероприятий по пропаганде БДД.

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Источник: гибдд.рф