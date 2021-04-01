Артем Здунов поручил рассмотреть вопрос увеличения темпов роста зарплаты на предприятиях Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства промышленности, науки и новых технологий РМ.

Артем Здунов обратил внимание на то, что в сфере промышленности трудятся до четверти всех занятых в регионе.

Также руководитель республики призвал отраслевое министерство определиться по системе управления «Электровыпрямителя» и по его сбытовой стратегии. Это же касается и «Лисмы». Обратил внимание Артем Здунов и на стратегию развития «Ламзури». Кондитерская фабрика уже долгое время имеет финансовые проблемы, регулярно при этом получая бюджетные дотации.

Глава региона поручил провести инвентаризацию в корпорации развития региона.

Кроме того, Артем Здунов отметил необходимость предоставления подводящей инфраструктуры к новым производственным площадкам тех предприятий, которые готовы развиваться. Это «Биохимик», стекольный завод и ряд других.

Отдельный акцент руководитель республики сделал на вопрос увеличения темпов роста заработной платы на промышленных предприятиях, дав поручение также проанализировать, как собственники работают над повышением благосостояния своих работников.

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Источник: e-mordovia.ru