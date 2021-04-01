В Саранске 3 апреля пройдет выставка-ярмарка «Город мастеров»

В Саранске 3 апреля мастера и ремесленники Мордовии представят собственные изделия народных художественных промыслов в торгово-развлекательном центре «Сити Парк».
Гости мероприятия смогут приобрести предметы быта, изготовленные по старинным традиционным технологиям, сувениры, украшения, игрушки, войлочные и текстильные изделия ручной работы.
Выставка будет работать в период с 10:00 до 21:00.
По информации пресс-службы правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru