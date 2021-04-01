В Большеигнатовском районе прошла акция по предупреждению ДТП с участием пешеходов

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» совместно с юными инспекторами движения МОУ «Ичалковская СОШ» организовали профилактическую акцию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Большеигнатовском районе.

В ходе проведения указанного мероприятия на улицах посёлка ребята разъясняли пешеходам и водителям правила безопасного поведения в зоне пешеходных переходов и пропагандировали обязательное использование световозвращающих элементов в темное время суток.

Все участники акции получили в подарок световозвращающий браслет.

Также школьники с помощью специального громкоговорящего устройства патрульного автомобиля проводили профилактическую работу с юными пешеходами.

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Источник: гибдд.рф