В Темникове осудили виновника ДТП с тремя пострадавшими

В Темникове суд вынес приговор в отношении автомобилиста, по вине которого произошло ДТП с несколькими пострадавшими.

Вечером 6 ноября прошлого года на улице Гагарина осужденный, находясь за рулем автомобиля марки Renault Logan, во время совершения левого поворота на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Hyundai Sonata, в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого вторую машину отбросило на автомобиль марки Kia Cerato, который выезжал на главную дорогу.

В результате ДТП пострадали три человека, среди которых два пассажира Renault (женщина и ребенок) и водитель Hyundai. Женщина получила легкие травмы, у ребенка был диагностирован ушиб правой голени, автомобилист получил ушиб мягких тканей лобной области.

Решением Темниковского районного суда в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на один год.

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Источник: temnikovsky.mor.sudrf.ru