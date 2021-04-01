Артем Здунов встретился с представителями «Агентства стратегических инициатив»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с представителями «Агентства стратегических инициатив».

Артем Здунов отметил, что «Агентство стратегических инициатив» – это давний и надежный партнер республики. В скором времени ожидается приезд в регион руководства АСИ.

Директор по продукту «Агентства стратегических инициатив» Илья Мамыкин отметил, что эксперты сконцентрируются именно на обозначенных Артемом Здуновым направлениях, среди которых инвестиционный климат, национальная социальная инициатива, профессиональная подготовка кадров.

Ведущие отраслевые эксперты агентства до конца недели разработают пакет предложений по каждой сфере, в том числе по кадровому обеспечению, развитию городской среды, туризма, образования и ведения бизнеса.

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Источник: e-mordovia.ru