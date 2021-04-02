В Мордовии за прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом сохранился на прежнем уровне

За прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Мордовии сохранился на прежнем уровне.

В настоящее время уровень заболеваемости коронавирусом на территории республики составляет около 40 новых случаев в сутки.

Отмечается небольшой рост числа пациентов в госпиталях, принимающих заболевших коронавирусной инфекцией. Это связано с тем, что всем гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам, имеющим хронические заболевания, теперь предлагается госпитализация даже при легком течении болезни. Данная мера позволяет предупреждать развитие тяжелых состояний у таких пациентов.

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Источник: e-mordovia.ru