В Мордовии свободный коечный фонд для заболевших коронавирусом составляет 20%

В настоящее время в Мордовии развернуто 725 коек в 7 лечебных учреждениях для пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Сейчас в республике 577 человек, которые заболели коронавирусом, находятся на стационарном лечении.

Свободный коечный фонд в регионе в настоящее время составляет 20%.

С понедельника, 5 апреля, к плановому режиму работы возвращается терапевтический корпус РКБ №4.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru