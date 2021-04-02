В Мордовии свободный коечный фонд для заболевших коронавирусом составляет 20%

В настоящее время в Мордовии развернуто 725 коек в 7 лечебных учреждениях для пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Сейчас в республике 577 человек, которые заболели коронавирусом, находятся на стационарном лечении.
Свободный коечный фонд в регионе в настоящее время составляет 20%.
С понедельника, 5 апреля, к плановому режиму работы возвращается терапевтический корпус РКБ №4.
По информации пресс-службы правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru