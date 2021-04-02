В Мордовии продолжается вакцинация населения от коронавируса

В Мордовии в настоящее время продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Как доложила вице-премьер регионального правительства Галина Лотванова в ходе заседания оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Мордовии, в течение апреля объемы поставок вакцины в республику будут наращиваться.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что республиканскому министерству здравоохранения необходимо принять исчерпывающие меры для увеличения пропускной способности пунктов вакцинации.

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Источник: e-mordovia.ru