В Мордовии гражданам в возрасте 65 лет и старше продлили больничный до 1 мая

На территории Мордовии гражданам в возрасте 65 лет и старше был продлен больничный до 1 мая.

Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным представителям данной возрастной категории будет оплачен больничный за следующие периоды: с 1 по 9 апреля, с 12 по 23 апреля, с 26 по 30 апреля.

Соответствующее решение было принято временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: e-mordovia.ru