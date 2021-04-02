В Мордовии до 1 мая обработают парки и скверы против грызунов

В Мордовии будет проведена работа по обработке парков и скверов против грызунов.

Главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова в своем докладе, зачитанном во время заседания республиканского оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, обратила внимание на необходимость проведения обработки парков и скверов против грызунов в целях профилактики распространения опасных инфекционных заболеваний.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поставил задачу перед главами муниципалитетов провести указанную работу до 1 мая.

Также читайте о том, что в Мордовии свободный коечный фонд для заболевших коронавирусом составляет 20%.

Источник: e-mordovia.ru