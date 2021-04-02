В Краснослободском районе был задержан пьяный водитель легковушки

В Краснослободском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 1 апреля на 91-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21103. За рулем транспортного средства находился 38-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ММО МВД России «Краснослободский».

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Источник: гибдд.рф