Сотрудница УФСИН РФ по Мордовии стала чемпионкой Кубка мира по самбо

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии Диана Рябова стала чемпионкой Кубка мира по самбо «Мемориал А. Харлампиева».
Соревнования проходили в Москве.
В мероприятии приняли участие порядка 300 спортсменов национальных федераций самбо в составе делегаций из 21 страны мира.
Диана Рябова заняла первое место в весовой категории до 59 кг и стала чемпионкой Кубка мира.
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории были награждены медалями и дипломами.
Также читайте о том, что представитель Мордовии успешно выступил на соревнованиях по теннису.
Источник: 13.fsin.su