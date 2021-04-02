Сотрудница УФСИН РФ по Мордовии стала чемпионкой Кубка мира по самбо

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии Диана Рябова стала чемпионкой Кубка мира по самбо «Мемориал А. Харлампиева».

Соревнования проходили в Москве.

В мероприятии приняли участие порядка 300 спортсменов национальных федераций самбо в составе делегаций из 21 страны мира.

Диана Рябова заняла первое место в весовой категории до 59 кг и стала чемпионкой Кубка мира.

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории были награждены медалями и дипломами.

Также читайте о том, что представитель Мордовии успешно выступил на соревнованиях по теннису.

Источник: 13.fsin.su