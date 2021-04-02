В одной из колоний Мордовии прошел шахматный турнир

В исправительной колонии № 10 УФСИН РФ по Мордовии прошел шахматный турнир.

В турнире приняли участие 6 осужденных ИК-10 и 6 игроков шахматного клуба «Белая ладья» населенного пункта Зубова Поляна.

По итогам проведенного турнира первое место занял осужденный Алексей Степанов (отряд № 3). Второе место завоевал осужденный Андрей Ушаков (отряд № 6). Третье место занял осужденный Максим Груздев (отряд № 3).

Победителям и участникам турнира были вручены грамоты и ценные подарки.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su