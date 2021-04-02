Правозащитники посетили одну из колоний Мордовии

Исправительную колонию № 13 УФСИН РФ по Мордовии посетили помощник Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях республики Сергей Филев и правозащитники Татьяна Першина и Елена Борисова.

В сопровождении помощника начальника УФСИН РФ по Мордовии по соблюдению прав человека в УИС Сергея Семикова представитель прокуратуры и правозащитники посетили жилые помещения отрядов различных условий содержания, столовую, варочный цех.

Во время обхода учреждения посетители общались с осужденными, интересуясь условиями содержания, питанием, медицинским обслуживанием.

Был осуществлен прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su