Артем Здунов встретился с руководителем АНО «Профстажировки 2.0»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с руководителем АНО «Профстажировки 2.0» Ильей Сёминым.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы сотрудничества по повышению доступности системы социальных лифтов и совершенствованию механизмов взаимодействия молодых специалистов и предприятий.

«Профстажировки 2.0» - это проект, который дает возможность студентам пройти стажировки на ведущих предприятиях, а работодателям – найти талантливых молодых специалистов под потребности своих производств.

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Источник: e-mordovia.ru