В Рузаевском районе сотрудники ГИБДД напомнили юным пешеходам о ПДД

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району провели ряд мероприятий с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 18», где прошел практический интерактивный урок «Я- юный пешеход».

Воспитанникам старшей группы «Курносики» были показаны циклы обучающих мультфильмов по правилам перехода улицы в установленном месте, рассмотрены виды переходов и светофоров.

Воспитанники дошкольного учреждения с помощью макета сами смоделировали дорожные ситуации с участием пешеходов, встречающиеся в реальном времени.

В ходе занятия ребята проявили творческую активность, логическое мышление и внимание.

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Источник: гибдд.рф