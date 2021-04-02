В Мордовии сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Юный пешеход»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход».

В рамках проведения указанного мероприятия стражи порядка организовали комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, в том числе в каникулярный период.

Особое внимание нарядов ДПС было обращено на нерегулируемые пешеходные переходы, расположенные вблизи детских садов, организаций дополнительного образования.

За два дня проведения мероприятия «Юный пешеход» на территории республики инспекторами ДПС было составлено 118 административных материалов, из них на водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам в специально установленных для этого местах, - 84 материала; на пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части, - 34 протокола.

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Источник: гибдд.рф