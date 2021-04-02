Жительница Мордовии, обвиняемая в убийстве и краже, пройдет курс принудительного лечения

В Большеберезниковском районе суд назначил принудительные меры медицинского характера местной жительнице, обвиняемой в убийстве и краже.

Днём 2 ноября прошлого года в селе Паракино указанного района 50-летняя гражданка распивала спиртные напитки в компании своего 55-летнего знакомого. В ходе попойки мужчина и женщина поссорились. В процессе выяснения отношений гражданка нанесла оппоненту телесные повреждения бутылкой. От полученных травм пострадавший скончался. Затем женщина похитила из дома мужчины имущество.

Во время проведения судебной психиатрической экспертизы было установлено, что гражданка неспособна осознавать характер своих действий. В момент преступления она также не понимала, что делает.

Суд освободил женщину от уголовной ответственности и применил в отношении неё принудительные меры медицинского характера.

Также читайте о том, что жительница Саранска стала жертвой неизвестного мошенника.

Источник: mordovia.sledcom.ru