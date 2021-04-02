В Саранске осудили местного жителя, ударившего ножом свою мать

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом свою мать.

Вечером 13 декабря прошлого года в одной из квартир жилого дома № 36, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, 35-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью. В процессе выяснения отношений осужденный ударил женщину кухонным ножом в область грудной клетки.

Пострадавшая получила слепую колото-резаную рану боковой поверхности правой половины грудной клетки с переломом восьмого ребра справа, проникающую в правую плевральную область, осложненную правосторонним гемопневмоторакcом.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru