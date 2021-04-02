В Ромодановском районе сгорел жилой дом

В Ромодановском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и хозяйственную постройку.

В ночь на 1 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Курмачкасы. На улице Кирова загорелись жилой дом № 72 и хозяйственная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и хозяйственную постройку на общей площади, составляющей 260 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru