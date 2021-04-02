В марте более 120 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

На протяжении первого месяца весны более 120 жителей Мордовии стали жертвами мошенников.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, превысила 14 млн рублей.

Порядка 8 млн рублей жители Мордовии лишились, пытаясь предотвратить несанкционированное списание денег или оформление на них кредита.

Около 3 млн рублей заявители потеряли во время покупки или продажи различных товаров на различных сайтах.

Два человека потеряли свои сбережения, бронируя поездки через популярный сервис поиска попутчиков.

Свыше 350 тыс. рублей потеряли заявители, планируя заработать на электронных торгах.

Практически 200 тыс. рублей пострадавшие лишились в результате взлома аккаунтов их знакомых в социальных сетях.

Также читайте о том, что жительница Мордовии, обвиняемая в убийстве и краже, пройдет курс принудительного лечения.

Источник: 13.мвд.рф