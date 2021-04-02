Житель Атяшевского района незаконно изготовил и хранил пистолет

В Атяшевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном изготовлении и хранении оружия.

Некоторое время назад 57-летний житель села Алово на улице, увидев, что к нему направляется полицейский, выкинул в снег находящийся при нём дульнозарядный пистолет, изготовленный самодельным способом. В итоге мужчина признался, что оружие принадлежит ему. Выяснилось, что гражданин изготовил его в октябре 2018 года в собственном гараже и стал незаконно хранить в надворной постройке для отстрела диких лис.

Свою вину мужчину не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф