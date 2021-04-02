Житель Кочкуровского района подозревается в краже

В Кочкуровском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 50-летний местный житель, который подозревается в совершении кражи.

В ночь на 30 марта 50-летний житель села Сабаево целенаправленно пришел к магазину, проник внутрь помещения, разбив окно, и похитил 5 бутылок емкостью 0,5 литра и 4 стограммовых стаканчика с водкой, а также 5 пачек сигарет. Сумма ущерба составила более 2 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки мужчина был задержан. Кроме того, выяснилось, что 25 марта гражданин проник в дом пожилой односельчанки, откуда планировал похитить имущество. Реализовать преступный замысел мужчина не смог, поскольку был замечен соседями пенсионерки.

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Источник: 13.мвд.рф