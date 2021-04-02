Житель Ардатовского района незаконно изготовил и сбыл меч

В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками МВД, был выявлен факт незаконного изготовления и сбыта холодного оружия.

В период с апреля 2013 года по октябрь 2014 года 45-летний житель Ардатова изготовил предмет, конструктивно схожий с мечом. Мужчина сбыл оружие 35-летнему жителю посёлка Тургенево, в отношении которого в настоящее время органами дознания ММО МВД России «Ардатовский» расследуется уголовное дело по факту хранения им огнестрельного оружия и патронов.

Свою причастность к изготовлению и сбыту меча житель Ардатова не отрицал. По результатам проведенной проверки было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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Источник: 13.мвд.рф