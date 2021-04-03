В Ковылкино был задержан местный житель, подозреваемый в избиении мужчины

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который вместе со своим приятелем жестоко избил мужчину.

Некоторое время назад 37-летний житель Ковылкино гостил у своей знакомой. Последняя попросила мужчину забрать ключи от принадлежащей ей квартиры у её 47-летнего дальнего родственника. Гражданин позвонил родственнику знакомой и договорился с ним о встрече. Во время личного общения между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 47-летний участник конфликта принялся избивать оппонента. В определенный момент к драке присоединился приятель родственника знакомой пострадавшего. Избив 37-летнего гражданина, подозреваемые скрылись.

Пострадавший самостоятельно вернулся в квартиру знакомой, которая вызвала медиков. Мужчина был госпитализирован. У пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом ребер.

В кратчайшие сроки 47-летний подозреваемый был задержан. Местонахождение его приятеля в настоящее время устанавливается. Известно, что данный гражданин уехал из Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске осудили местного жителя, ударившего ножом свою мать.

Источник: 13.мвд.рф