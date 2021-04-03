В Саранске мужчина фиктивно прописал в своем доме двух граждан Узбекистана

В Саранске мужчина фиктивно прописал в своем доме двух иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 61-летний житель деревни Танеевка оформил фиктивную регистрацию в принадлежащем ему доме двух гражданам Узбекистана 1991 и 1998 годов рождения.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф