В Саранске сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик»

В Саранске 1 апреля сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

В рамках указанного мероприятия во всех районах города были организованы проверки автобусов, а также водителей данных транспортных средств.

За один день проведения рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 49 нарушений ПДД перевозчиками, из которых 5 материалов было составлено в отношении юридических лиц, ответственных за транспортные средства.

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Источник: 13.мвд.рф