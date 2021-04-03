В Саранске 42-летнего мужчину осудили за грабеж

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в грабеже.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 1 декабря прошлого года 42-летний ранее судимый житель Саранска, находясь в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Ярославская, распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. В определенный момент 69-летний участник попойки начал собираться домой. Мужчина проверил наличие имеющихся у него денежных средств в сумме 20 тыс. рублей. Заметив это, 42-летний гражданин проследовал за собутыльником в прихожую, где ударил его по лицу и потребовал отдать деньги. Затем осужденный, удерживая пострадавшего, вытащил из кармана его брюк денежные средства, после чего нанес участнику застолья ещё несколько ударов по лицу и скрылся.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф