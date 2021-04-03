Полицейские изъяли наркотики у ранее судимого жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у ранее судимого местного жителя.

Некоторое время назад стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – улица Т. Бибиной, задержали 41-летнего ранее судимого жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 0,8 г. Мужчина сообщил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении 41-летнего жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф