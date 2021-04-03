В Ичалковском районе общественник проверил работу отдела полиции

Председатель Общественного совета при ММО МВД России «Ичалковский» Валерий Балахонов посетил территориальный отдел полиции.

Общественник ознакомился с работой дежурной части, осмотрел служебные помещения участковых уполномоченных, миграционного пункта и отделения ГИБДД.

В завершение встречи представитель общественности обсудил с сотрудниками Госавтоинспекции необходимость привлечения общественников к участию в профилактических мероприятиях, проводимых ведомством.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф