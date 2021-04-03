За долг по алиментам житель Мордовии был привлечен к уголовной ответственности

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жителя Мордовии привлекли к уголовной ответственности.

В отделении судебных приставов по Октябрьскому району УФССП России по Мордовии на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина С. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По решению Октябрьского районного суда Саранска указанный мужчина обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере ¼ части от всех видов заработка и иных доходов ежемесячно. Но отец требования суда не исполнял. Без уважительных причин денежные средства на содержание ребенка он не выплачивал.

Судебный пристав-исполнитель составил на неплательщика протокол, на основании которого гражданину назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ, которое им до настоящего времени не отбыто. Также гражданин продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

В отношении неплательщика алиментов было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что полицейские изъяли наркотики у ранее судимого жителя Саранска.

Источник: r13.fssprus.ru