В Саранске началось строительство нового детского сада

В Саранске в рамках комплексной застройки многоэтажными жилыми домами территории между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) началось строительство детского сада на 240 мест с бассейном.

Строительство указанного объекта финансируется в рамках федерального и регионального проектов «Жилье», а также республиканской целевой программы «Жилище».

Строительные работы ведет ООО «ЭлитСтрой» (Москва).

Общая стоимость строительства превышает 225,8 млн рублей.

Завершение работ и ввод детского сада в эксплуатацию запланированы на начало следующего года.

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Источник: adm-saransk.ru