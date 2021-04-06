В Саранске сотрудница банка обвиняется в краже денег клиента

В Саранске суд вынесет приговор в отношении сотрудницы банка, которая обвиняется в краже денежных средств одного из клиентов финансовой организации.

В октябре 2019 года обвиняемая, занимая должность старшего (ведущего) менеджера одного из офисов регионального филиала АО «Россельхозбанк», находясь на своем рабочем месте, путем обмана и злоупотребления доверием банковских работников совершила хищение денежных средств клиента организации в сумме 750 тыс. рублей, хранящихся на вкладном счете.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, обеспечения заявленного гражданского иска на автомобиль обвиняемой, стоимость которого составляет 628 тыс. рублей, был наложен арест.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: epp.genproc.gov.ru