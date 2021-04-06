В Саранске бывший сотрудник одной из местных организаций пойдет под суд за коммерческий подкуп

В Мордовии предстанет перед судом бывший заведующий гаражом коммерческой организации, который обвиняется в подкупе.

По версии следствия, в 2019-2021 годы бывший заведующий гаражом ООО «ЛВЗ «Саранский» за содействие в осуществлении регулярных заказов у коммерческой организации складской техники и обеспечении поставок на предприятие получил от её представителя денежное вознаграждение в размере 105 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru