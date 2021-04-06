Артем Здунов встретился с делегацией АФК «Система»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 6 апреля провел рабочую встречу с делегацией ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».

Возглавил делегацию исполнительный вице-президент компании Сергей Семкин, вместе с ним в республику прибыли руководители многочисленных дочерних структур корпорации.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества республики с инвестиционной компанией. Как было заявлено, совместных проектов может быть много. В частности, корпорация готова к осуществлению проектов в сфере высоких технологий, АПК, медицине, дорожном строительстве.

АФК «Система» также готова предложить региону свои компетенции по внедрению информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и интеллектуальных транспортных систем.

Артем Здунов отметил также значимость совместных проектов в промышленности, учитывая серьезную производственную базу республиканских предприятий. Речь шла о возможностях развития телевизионного завода, «Лисмы», «Электровыпрямителя».

По итогам знакомства делегации АФК «Система» с республикой будут определены конкретные направления взаимодействия.

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Источник: e-mordovia.ru