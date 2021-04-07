В Мордовии планируют создать около 1500 рабочих мест в 2021 году

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 6 апреля провел совещание с членами республиканского правительства по реализации плана создания рабочих мест.

В текущем году в республике должно быть создано около 1,5 тыс. рабочих мест в различных отраслях экономики.

Рабочие места будут появляться благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка».

Артем Здунов обратил особое внимание на создание в Саранске Центра по ведению бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти Приволжского федерального округа. Руководитель региона поручил правительству вплотную заняться вопросом подготовки кадров для создаваемой структуры.

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Источник: e-mordovia.ru