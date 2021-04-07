Житель Ромоданово, избивший знакомого костылем, пойдет под суд

В Ромоданово суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который избил костылем собутыльника.

В конце января нынешнего года 42-летний житель указанного населенного пункта гостил у своего знакомого. В компании владельца жилья и ещё нескольких его гостей мужчина распивал спиртные напитки. В ходе попойки собутыльники поссорились. Во время конфликта 42-летний гражданин ударил одного из гостей знакомого 31-летнего возраста. После этого младший участник ссоры ушел домой, но вскоре вернулся. К этому моменту 42-летний мужчина находился в жилье. Вернувшийся собутыльник принялся избивать обидчика костылем, с помощью которого он передвигался из-за травм, полученных в результате ДТП. Мужчина бил пострадавшего до тех пор, пока костыль не сломался. Хозяин квартиры, проснувшись от шума, остановил 31-летнего знакомого и вызвал медиков.

Пострадавший был госпитализирован. У мужчины были диагностированы закрытая травма живота, сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф