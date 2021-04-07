В Чамзинском районе 26-летний парень обвиняется в совершении нескольких краж

В Чамзинском районе в скором времени будет вынесет судебный приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении нескольких краж.

В ночь на 6 февраля нынешнего года 26-летний житель посёлка Комсомольский, находясь в Чамзинке, разбив окно, проник в торговый центр, расположенный по адресу – улица Ленина, и похитил оттуда более 30 плиток шоколада общей стоимостью порядка 3 тыс. рублей, а также кошелек одного из работников, в котором находились денежные средства в сумме 5 тыс. рублей. Затем молодой человек проник в расположенный поблизости салон сотовой связи, где похитил выручку из кассы в сумме 41,8 тыс. рублей, а также забрал с витрины два новых мобильных телефона общей стоимостью около 15 тыс. рублей и один смартфон, использующийся сотрудниками данной торговой точки в рабочих целях.

Кроме того, была установлена причастность парня к ещё двум кражам из магазинов, совершенным в январе нынешнего года.

Также выяснилось, что в прошлом году молодой человек вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за угон.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф