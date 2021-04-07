Жителя Ардатова осудили за покушение на кражу спиртного из магазина

В Ардатове выслушал судебный приговор местный житель, обвиняемый в покушении на кражу алкогольной продукции из магазина.

В ночь на 16 января текущего года 45-летний житель Ардатова, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, отправился за спиртным в магазин после ссоры со своей гражданской женой. Торговая точка в это время была закрыта. Вдавив створки окна, мужчина проник внутрь магазина, где похитил шесть бутылок рома и две бутылки виски. В этот момент подъехали сотрудники охранной организации. Мужчина поспешно покинул магазин, а спиртное спрятал в сугробе. Спустя некоторое время гражданин решил вернуться за алкогольными напитками. По пути к магазину преступник был задержан полицейскими.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф