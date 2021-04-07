Житель Ковылкинского района управлял автомобилем по подложному водительскому удостоверению

В Ковылкинском районе был задержан местный житель, который использовал подложное водительское удостоверение.

На прошлой неделе в Ковылкино сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» на улице Фролова остановили грузовик марки ГАЗ, за рулем которого находился 44-летний житель села Троицк. В ходе проверки предоставленного водителем документа на право управления транспортным средством через специализированную информационную базу сотрудники полиции установили, что оно было выдано гражданину, проживающему в Москве.

В отношении 44-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что жителя Ардатова осудили за покушение на кражу спиртного из магазина.

Источник: 13.мвд.рф