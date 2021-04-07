В Саранске прошла акция «Детское кресло»

В рамках реализации проекта «Дорожная безопасность детей» сотрудники ГИБДД Мордовии совместно с представителями АНО «Центр поддержки и защиты детства» около ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» организовали акцию «Детское кресло».

Чтобы напомнить водителям об опасностях на дороге, которые могут подстерегать даже при самой близкой поездке, инспекторы ГИБДД и секретарь Общественного совета МВД по Мордовии Ольга Веретенникова на парковке лечебного учреждения наблюдали за автомобилями, в которых находятся дети.

Всего за час проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД за нарушение требований, предъявляемых к перевозке детей в автомобиле, на водителей было составлено пять административных материалов.

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Источник: 13.мвд.рф