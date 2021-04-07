В Мордовии прошел первый этап операции «Условник»

В Мордовии сотрудники ФСИН и МВД провели первый этап совместной комплексной оперативно-профилактической операции под названием «Условник».

Указанное мероприятие направлено на предупреждение совершения преступлений и иных правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

В ходе операции было проверено около 2 тыс. лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Для контроля за порядком отбывания наказания было проверено 142 предприятия, где отбывают наказание лица, осужденные к обязательным и исправительным работам.

За время проведения операции сотрудниками МВД на районном уровне было выявлено 57 нарушений.

В филиал уголовно-исполнительных инспекций был доставлен один подучетный, уклоняющийся от явки.

Также читайте о том, что житель Ромоданово, избивший знакомого костылем, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф