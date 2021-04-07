Артем Здунов обсудил проверку целевого использования средств дорожного фонда

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с советником контрольно-ревизионного отдела за использованием средств резервных фондов и социального обеспечения контрольно-ревизионного Управления в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Федерального казначейства Олегом Куртяновым.

С конца марта в Мордовии проводится проверка целевого использования средств территориального дорожного фонда в 2019-2020 годах. Ревизоры изучают порядки формирования доходной части, доведение лимитов и контрактования. Совместно со специалистами будут детально проверены объемы и качество строительства и ремонта республиканских дорог.

Особое внимание будет обращено на соответствие ГОСТам возведенных транспортных артерий.

Ожидается, что проверка будет длиться в течение месяца.

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Источник: e-mordovia.ru