Артем Здунов посетил поликлинику № 3 в Саранске

В Саранске 6 апреля временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил поликлинику № 3 на проспекте Российской Армии.

Руководитель республики осмотрел все возможности медучреждения, обслуживающего порядка 20 тыс. горожан.

Артем Здунов смог оценить в действии и работу телемедицины. Кардиолог поликлиники проводила консультацию коллеги из поселкового ФАПа в Лямбирском районе.

Также руководитель региона побеседовал с сотрудниками и пациентами кабинета медицинской профилактики. Здесь проводится вакцинация от коронавирусной инфекции.

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Источник: e-mordovia.ru