В Мордовии началась модернизация первичного звена здравоохранения

И. о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин доложил временно исполняющему обязанности главы республики Артему Здунову о начале реализации в регионе пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Министр проинформировал главу региона о проведенной в республике инвентаризации всего первичного звена, особенно в сельских районах. Результаты показали, что более 60% всей инфраструктуры поликлинических отделений, не считая ФАПов и врачебных амбулаторий, требуют серьезного капитального ремонта. Для приведения более 100 зданий в нормативное состояние необходимо свыше 10,7 млрд рублей. В рамках реализации программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» республика уже получила из федерального центра 2,8 млрд рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на строительство нового здания детской поликлиники в Рузаевке, которое сейчас находится в аварийном состоянии.

Недавно были начаты строительно-монтажные работы в детской поликлинике № 2 в Саранске, на стадии проектирования - капремонт ещё 5 первичных подразделений.

Как пояснил министр, свыше 70% средств в рамках всего бюджета модернизации направлено на капремонт и строительство, а 28% - на закупку оборудования и транспорта.

В планах на текущий год значится приобретение 238 единиц медицинского оборудования и 58 легковых машин.

Всего в 2021 году на приведение первичного звена здравоохранения Мордовии в соответствие с современными требованиями будет направлено свыше 525 млн рублей.

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Источник: e-mordovia.ru