В Мордовии обсудили вопросы организации детского летнего отдыха

Сегодня, 7 апреля, на совещании у временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова были обсуждены вопросы организации детского летнего отдыха.

Руководитель региона заявил, что считает работу, проведенную в указанном направлении, недостаточной по состоянию на сегодняшний день. Артем Здунов отметил, что это важное направление требует более тщательной подготовки.

Как доложила и. о. заместителя республиканского правительства Галина Лотванова, в текущем году запланирована работа 337 лагерей, 22 из которых стационарные (на базе санаториев), и 315 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций и социальных учреждений. При этом зампред правительства отметила, что 23 ранее действующих лагеря для летнего детского отдыха в республике не функционируют из-за крайне изношенной и ветхой инфраструктуры.

Отдыхом и оздоровлением в летний период планируют охватить около 20 тыс. юных жителей Мордовии, в том числе более 8 тысяч детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также будут организованы специальные смены для отдыха детей-сирот, инвалидов, воспитанников интернатов, спортсменов, активистов, подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено свыше 250 млн рублей.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Мордовии Татьяны Харитоновой, нынешний сезон летнего детского отдыха пройдет с некоторыми ограничениями с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Например, наполняемость детьми в отрядах и в целом по лагерю не будет превышать 75%.

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Источник: e-mordovia.ru